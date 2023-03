POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Toyota Lexus

Nienburg (ots) - (KEM) Sonntag, den 19.03.2023, wurde in Nienburg an der Neuen Wallstraße ein hochwertiges Herrensportrad entwendet. Gegen 17 Uhr hatte ein 58-jährige Nienburger sein Rad an der Sporthalle an der Neuen Wallstraße 19 angeschlossen abgestellt. Als er gegen 18.15 Uhr zurückkehrte, fand er sein Fahrrad nicht mehr vor. Es handelt sich dabei um ein dunkelblaues Herrensportrad von Hartje im Wert von gut 2000 ...

