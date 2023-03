Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Standuhr zerstört - Untersuchungen bei Tatverdächtigen

Recklinghausen (ots)

Nachdem am Neujahrstag die Standuhr am Neumarkt zerstört wurde, hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Heute Morgen (Donnerstag) fanden entsprechende Wohnungsdurchsuchungen in Datteln statt. Die Tatverdächtigen sind 14, 16 und 17 Jahre alt. Bei den Durchsuchungen wurden Handys sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Jugendlichen sollen am Neujahrsabend, gegen 19.45 Uhr, die Standuhr am Neumarkt mit Pyrotechnik massiv beschädigt haben. Ermittelt wird wegen Sachbeschädigung bzw. wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell