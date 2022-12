Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sachbeschädigung durch Feuer

Euskirchen / Mechernich (ots)

Am Dienstagabend (27. Dezember) gegen 23 Uhr bemerkten Passanten in der Oststraße in Euskirchen eine Rauchentwicklung aus einem Briefkasten heraus.

Die Feuerwehr konnte den brennenden Inhalt des Briefkastens löschen. Dieser musste aufgebrochen werden. Es entstand leichter Sachschaden.

In Mechernich kam es am Dienstagabend (27. Dezember) in der Straße "Bahnhofsberg" um 21.10 Uhr zu einem gleichgelagerten Fall. Die Feuerwehr war auch hier im Einsatz und löschte das Feuer.

Sachdienliche Hinweise werden telefonisch an 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell