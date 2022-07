Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.07.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Kirchardt: Kind rennt auf Straße und wird von Auto erfasst

Ein Sechsjähriger wurde bei einem Unfall am Montagnachmittag in Kirchardt schwer verletzt. Der Junge hatte sich wohl gegen 14.15 Uhr von der Hand seiner Mutter losgerissen und war auf die Heilbronner Straße gelaufen. Auf der Fahrbahn wurde das Kind von einem Daimler eines 33-Jährigen erfasst. Der Sechsjährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Heilbronn: Von Unfallstelle geflüchtet - Zeugen gesucht

Einen geparkten Pkw beschädigt und sich dann nicht um den Unfall gekümmert hat eine unbekannte Person zwischen 19 Uhr am Montag und 11 Uhr am Dienstag in Heilbronn. Die Person fuhr wohl mit ihrem Fahrzeug gegen den in der Dammstraße abgestellten Opel Astra einer 38-Jährigen. Anstatt an der Unfallstelle zu warten oder die Polizei zu rufen, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach weiter. Das Polizeirevier Heilbronn bittet deshalb Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Unbekannten oder die Unbekannte geben können, sich, unter der Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

Wüstenrot: LKW über Verkehrsinsel - Zeugen gesucht

Über eine Verkehrsinsel in der Öhringer Straße ist am Dienstagmorgen ein Lkw in Wüstenrot gefahren. Dabei beschädigte der unbekannte Fahrer einen Pfosten mit einem Verkehrszeichen. Gegen 7.45 Uhr wendete der LKW in einer Grünfläche und überfuhr auf dem Rückweg die Verkehrsinsel auf Höhe einer Kirche. Anstatt anzuhalten oder den Unfall der Polizei zu melden, setzte der LKW seine Fahrt fort. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, oder Hinweise auf den LKW oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Heilbronn: Poser Kontrollen im Stadtgebiet - Zwei Autos stehen

Vorerst nicht auf den Straßen unterwegs sind zwei Fahrer die am Montag durch die Verkehrspolizei Weinsberg in Heilbronn kontrolliert wurden. Den Beamten fiel ein Ford Fokus ST mit erheblichen technischen Veränderungen auf, die in der Kombination auf eine deutliche Leistungssteigerung und ein damit verbundenes Erlöschen der Betriebserlaubnis schließen ließen. Das Fahrzeug wurde bei einer anschließenden TÜV-Prüfung mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Ein BMW der 1er Reihe fiel den Beamten in der Salzstraße direkt vor der TÜV- Prüfstelle durch seine Fahrweise und ungewöhnlich laute Motorgeräusche auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurden erhebliche Mängel und Anzeichen auf eine Leistungssteigerung festgestellt. Auch dieses Fahrzeug wurde sichergestellt. Zu allem Überfluss konnte der verantwortliche Fahrzeugführer keinen gültigen Führerschein vorweisen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Der BMW wird einer Leistungsmessung auf einem speziellen Prüfstand und ebenfalls einer TÜV-Untersuchung zugeführt. Beide Fahrer müssen bis auf weiteres auf ihre Fahrzeuge verzichten und mit Bußgeldern und Punkten im Fahreignungsregister rechnen. Wieder auf die Straße geht es erst, wenn sich die Autos in einem vorschriftsmäßigen Zustand befinden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell