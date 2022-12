POL-EU: Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Pkw verstorben

Euskirchen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (24. Dezember) kam es zwischen 20 und 8.50 Uhr zu einem Diebstahl diverser Werkzeuge aus einem Pkw. Der Opel stand in der Tatnacht geparkt auf der Münstereifeler Straße in Euskirchen. Der 47-jährige Fahrzeugnutzer bemerkte am Morgen, dass das Zylinderschloss an der Hecktür beschädigt wurde. Zudem wurde diverses Werkzeug aus dem Pkw entwendet. Ein entsprechendes ...

mehr