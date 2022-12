Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeuge beobachtet Einbrecher

Bad Münstereifel (ots)

Am Montagvormittag (26. Dezember) gegen 12.15 Uhr kam es in der Straße "Otterbach" in Bad Münstereifel zu einem versuchten Einbruch.

Ein 26-jähriger Nachbar beobachtete, wie ein Unbekannter am Haus gegenüber auf einer Leiter stand. Der Unbekannte versuchte eine Fensterscheibe einzuschlagen, die nach mehrfachem Schlagen zu Bruch ging.

Bei dem Versuch in das Haus einzudringen stürzte der Tatverdächtige von der Leiter und flüchtete fußläufig in Richtung Innenstadt.

Der männliche Tatverdächtige trug während der Tatausführung eine grüne Jacke, weiße Sneaker, eine graue Jeans und eine graue Mütze. Er trug einen schwarzen Vollbart.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden telefonisch an 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell