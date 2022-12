Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mülltonnen in Brand gesetzt

Euskirchen / Blankenheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (27. Dezember) kam es in der Straße "An der Vogelrute" in Euskirchen zu einem Brand zweier Mülltonnen.

Gegen 2.50 Uhr bemerkte ein Verkehrsteilnehmer die brennenden Mülltonnen und verständigte die Polizei.

Die Mülltonnen waren vollständig abgebrannt. Die Streifenwagenbesatzung konnte vor Ort mittels Feuerlöscher den noch brennenden Mülltonneninhalt löschen.

Am Montagabend (26. Dezember) gegen 21.15 Uhr kam es in der Straße "Frankenring" in Blankenheim ebenfalls zu einem Mülltonnenbrand. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.

Sachdienliche Hinweise werden telefonisch an 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell