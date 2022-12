POL-EU: Mit über zwei Promille und ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Kall (ots) - Am Sonntagnachmittag (25. Dezember) gegen 15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Fahrraddiebstahl am Vorplatz des Bahnhofs. Drei Täter wurden dabei beobachtet, wie sie das Schloss eines am Fahrradständer abgestellten Mountainbikes beschädigten und sich mit dem Fahrrad entfernten. Im Nahbereich konnten Polizeibeamte drei männliche Personen im Alter zwischen 20 und 32 Jahren antreffen, auf die die ...

