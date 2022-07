POL-KA: (KA) Stutensee - Rauchentwicklung nach Schwelbrand auf Dach

Waldbronn (ots) - Eine 59-jährige Radfahrerin stürzte am Donnerstagmorgen in der Badener Straße zu Boden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Feststellungen war die Frau gegen 08.20 Uhr auf der Badener Straße in Richtung Friedenstraße unterwegs, wo sie aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor. ...

