POL-EU: 92-Jähriger verursachte mehrere Unfälle

Zülpich (ots) - Am frühen Freitagmorgen (23. Dezember), um 4.20 Uhr, kam es in Zülpich auf dem Ubierweg zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus. In den frühen Morgenstunden nahm der 39-jährige Eigentümer des Hauses Brandgeruch wahr. Er bemerkte, dass es in der Nähe eines von außen an der Hausfassade angrenzenden Grillkamins brannte. Das Feuer breitete sich zwischen der Hausfassade und dem Schornstein aus, woraufhin er die Feuerwehr verständigte. Diese löschte ...

