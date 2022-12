Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vollendeter Einbruch in Tankstelle

Kall (ots)

Am Montagmorgen (26. Dezember) gegen 3.55 Uhr wurde der Polizei eine Alarmauslösung an einer Tankstelle am Siemensring gemeldet. Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, konnte festgestellt werden, dass die Glaseingangstür mit einem Gullideckel eingeworfen und sich auf diese Weise Zutritt zur Tankstelle verschafft wurde. Der gesamte Innenbereich wurde durch Unbekannte durchwühlt. Es wurden Zigaretten im mittleren vierstelligen Euro-Bereich entwendet.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

