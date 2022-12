Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bewohner nach Kaminbrand leicht verletzt

Blankenheim-Uedelhoven (ots)

Am Samstagmorgen (24. Dezember) erhielt die Polizei Kenntnis über einen Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße "In den Eichen". Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. Im Erdgeschoss kam es zu einem Kaminbrand, in dessen Folge eine Zwischendecke beschädigt wurde. Der 27-jährige Hausbewohner wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell