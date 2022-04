Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: mehrere parkende Autos zerkratzt

Apolda (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:30 Uhr wurde eine Personengruppe gemeldet, die in der Hanfstraße, Apolda mehrere parkende Fahrzeuge zerkratzt haben soll. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurden im Nahbereich mehrere Personen festgestellt. Ein Zusammenhang wird geprüft, die Ermittlungen dauern an. Bisher wurden zumindest 7 beschädigte Pkws unterschiedlicher Hersteller polizeilich erfasst.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell