LPI-J: Granatenfund im Leutratal

Jena (ots) - In der Nacht zum Samstag, vermutlich gegen 03:00 Uhr, zerstörten unbekannte Täter die Glasscheibe des Dönerladens am Eichplatz in Jena und entwendeten 3 Bierkästen. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei Jena sucht Zeugen unter 03641-810. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Inspektionsdienst Jena Telefon: 03641 811123 E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de ...

mehr