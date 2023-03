Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Schwerverletzte nach Unfall mit E-Scooter

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 31. März, auf der Ostwennemarstraße, in Höhe des Freiherr-von-Stein-Gymnasiums, wurde eine 14-jährige Fahrerin eines E-Scooters schwer verletzt. Gegen 12.10 Uhr befuhr eine 59-jährige Opel-Fahrerin die Ostwennemarstraße in Fahrtrichtung Nordosten, als das 14-jährige Mädchen mit ihrem E-Scooter die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Jugendliche wurde mittels Rettungswagen zur stationären Aufnahme in die Kinderklinik Hamm gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1200 Euro.(mw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell