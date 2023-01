Geldern-Veert (ots) - Am Montag (09. Januar 2023) kam es gegen 05:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Apotheke an der Veerter Dorfstraße in Geldern. Der oder die Täter beschädigten die Eingangstüre und warfen die Schaufensterscheibe der Apotheke ein. Über diese gelangten der oder die Täter in den Geschäftsraum, aus welchem Sie mehrere Medikamentenpackungen ...

mehr