BPOL-HH: Hauptbahnhof: Per Haftbefehl gesuchter Mann entwendet Herrenduft in einer Parfümerie.

Hamburg (ots) - Nach erstem Sachstand der Bundespolizei attackierte ein Fahrgast(m.34) am 11.12.2022 gegen 07.30 Uhr zwei Kontrolleure der Deutschen Bahn (m.33, m.55) in einer fahrenden S-Bahn der Linie S 3 zwischen den Stationen Königstraße und dem Bahnhof Altona. Zuvor wurde der Beschuldigte ohne Fahrschein in der S-Bahn festgestellt. Bei dem Versuch eine ...

mehr