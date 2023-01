Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch: Täter schlugen Scheibe ein und entwendeten Geldbörsen

Bedburg-Hau-Till-Moyland (ots)

Im Zeitraum von Samstag (07. Januar 2023), 18:00 Uhr bis Sonntag (07. Januar 2023), 09:30 Uhr, kam es in Bedburg-Hau zu einem Einbruch in eine Firma an der Berk'sche Straße. Der oder die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Aus diesem entwendeten Sie zwei Geldbörsen mit Bargeld sowie Debitkarten und Ausweisen. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

