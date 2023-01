Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Wehrführer Thomas Krämer für weitere sechs Jahre an der Spitze der Feuerwehr Stadt Büdelsdorf

Wehrführer Thomas Krämer konnte 49 aktive Kameradinnen und Kameraden auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung am Freitag 13.01.2023 auf der Feuerwache in Büdelsdorf begrüßen. Auch zahlreiche Gäste aus der Politik, Verwaltung, Polizei, THW und den Nachbarfeuerwehren folgten der Einladung, nicht zu vergessen sind die Ehrenmitglieder der Feuerwehr Büdelsdorf sowie eine Abordnung der Jugendfeuerwehr. Im Jahresbericht blickte Wehrführer Krämer auf das vergangene Jahr zurück, die Corona Pandemie hatte die Feuerwehren noch fest im Griff, nicht Alles was man machen möchte war erlaubt, die Einsatzbereitschaft und somit die Sicherstellung des Brandschutzes stand immer an oberster Stelle. Es konnten Lehrgänge auf Kreisebene sowie Landesebene besucht werden, auch gemeinsame Übungen waren nach den Corona Lockerungen wieder machbar und wurden mit den Nachbarwehren durchgeführt. Ein Highlight war die Osteraktion: hier konnten Kinder ein Osterkörbchen basteln und bemalen. Diese Aktion wurde von über 300 Kindern angenommen. Die Jugendfeuerwehr hat von dieser Aktion profitieren können, sie konnte Ihre Mitgliederzahl fast verdoppeln. Das LF-Katschutz wurde bis Mai an die Feuerwehr Ascheffel ausgeliehen. Da die Neuanschaffung auf sich warten ließ, hat man so unkompliziert geholfen. Im Bereich Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung ging es nach zwei Jahren Pause wieder los, das Team BE/BA hat im Jahr 2022 verschiedene Schulungen durchgeführt, insgesamt wurden 65 Kinder, 75 Jugendliche und 47 Erwachse geschult. Wehrführer Krämer konnte einen positiven Mitgliederzuwachs verzeichnen, drei Übertritte aus der Jugendwehr in die aktive Wehr und zwei Aufnahmen in die aktive Wehr, leider musste er auch zwei Mitglieder in die Ehrenabteilung verabschieden. Michael Böhm stellvertretender Wehrführer berichtete über die Einsätze die im Jahr 2022 geleistet worden sind, die Wehr Büdelsdorf rückte 129-mal aus, davon waren 77 Einsätze Tagsüber und 52 Einsätze nachts. Bei den Wahlen wurde Svenja Tschirne zur stellv. Kassenwartin gewählt. Bei der Wehrführerwahl bekam Thomas Krämer 29 der 49 Stimmen und ist somit für weitere sechs Jahre an die Spitze der Wehr gewählt worden. Rainer Hinrichs, Bürgermeister der Stadt Büdelsdorf, bedankt sich in seinen Grußworten und gratuliert allen Geehrten, Beförderten und Gewählten. Hinrichs: "Wir wollen mit der Anwesenheit die Arbeit der Feuerwehr wertschätzen", damit meint Bürgermeister Rainer Hinrichs nicht nur die Einladung zur Jahreshauptversammlung, sondern auch die Einladung zu den Dienstabenden die durch die Politik wahrgenommen wurde. Tobias Lohse Wehrführer der Feuerwehr Stadt Nortorf, richtet die besten Grüße der Wehren Rickert, Borgstedt, Holzbunge, Bünsdorf, Rendsburg, Gettorf, LZ-G sowie von der Amtswehrführung des Amtes Hüttener Berge aus, ebenfalls gilt der Glückwunsch allen Beförderten, Geehrten und Gewählten.

Aufnahmen:

Lisa Marie Gehrk Matthias Reim

Beförderungen:

Lisa Marie Gehrk zur Feuerwehrfrau Fin Bombach zum Feuerwehrmann Noman Raja zum Feuerwehrmann Matthias Barde zum Hauptfeuerwehrmann ** Kerim Kleimann zum Hauptfeuerwehrmann ** Matthias Reim zum Hauptfeuerwehrmann **

Übertritte aus der JF:

Fin Bombach Patrick Liebrecht Noman Raja

Ehrungen:

Mirko Henschke Bandschnalle für 30 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr

Verabschiedungen in die Ehrenabteilung:

Wolfgang Meier Manfred Münsterberg

