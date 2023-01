Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Brennender Tannenbaum sorgt für Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Rendsburg (ots)

Eckernförde - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 12.01.2023, 17:18 Uhr Feuer Brandmeldeanalage mit Menschenleben in Gefahr (FEU BMA Y)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Eckernförde durch eine Brandmeldeanlage einer Einrichtung mit Wohngemeinschaft und Tagespflege alarmiert. Beim Eintreffen hatte die Bewohnerin bereits ihre stark verqualmte Wohnung verlassen. Da eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus war und die genaue Anzahl an Personen der Einrichtung nicht feststand, wurde das Einsatzstichwort für den Rettungsdienst erhöht. Zusätzlich wurde die Feuerwehr Barkelsby alarmiert, um bei der Brandbekämpfung zu unterstützen. Die Brandwohnung befand sich im Erdgeschoss, die Feuerwehr begann sofort mit den Löschmaßnahmen und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Es brannte ein Tannenbaum aus bisher ungeklärter Ursache. Die Brandwohnung ist unbewohnbar. Die Bewohnerin wurde mit Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Es waren 50 Einsatzkräfte aus Feuerwehr und Rettungsdienst an der Einsatzstelle.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Eckernförde, Feuerwehr Barkelsby, LNA, ORGL, Polizei, Rettungsdienst und Kreispressewart

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell