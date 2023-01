LPI-J: Briefkasten gesprengt

Apolda (ots) - In den Abendstunden des 03. Dezember 2022 fand, anlässlich der Wiedereröffnung des "Klubhauses 2.0", bis in die Morgenstunden des darauffolgenden Tages eine Feierlichkeit in Apolda, am Weimarer Berg, statt. Ein 37-jähriger Geschädigter, welcher als Gast zugegen war, wurde am 04.12.2022 im Tatzeitraum 00:00 Uhr bis ca. 03:00 Uhr zuerst auf der Toilette und danach auch vor dem Klubhaus durch unbekannte ...

mehr