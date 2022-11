POL-CE: Thören - Zaun beschädigt und vom Unfallort geflüchtet

Celle (ots) - Am frühen Samstagmorgen (19.11.2022), gegen 06:40 Uhr, stießen zwei PKW im Begegnungsverkehr in der Von-Reden-Straße mit ihren Außenspiegeln zusammen, woraufhin sich der Unfallverursacher in einem roten Ford vom Unfallort in Richtung Poststraße und weiter in Richtung Schulstraße entfernte, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das rechte Außenspiegelgehäuse des Verursacherfahrzeugs blieb am ...

