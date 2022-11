Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Flüchtiger Ladendieb

Celle, Trüllerstraße (ots)

Am Freitag Nachmittag kommt es in der Trüllerstraße in einem Verbrauchermarkt zu einem Ladendiebstahl, der durch eine Mitarbeiterin des Marktes beobachtet werden kann. Auf dem Parkplatz des Marktes wird die männliche Person angesprochen. Hierbei reißt sich dieser los und tritt der Mitarbeiterin gegen das Schienbein. Er entkommt in unbekannte Richtung. Sollten Zeugen den Vorfall zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr beobachtet haben, können sich diese bei der Polizei unter 05141-277-0 melden.

