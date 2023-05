Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: 11-Jähriger von Gruppe attackiert - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am Mittwochnachmittag zum Busbahnhof an der Kaiserstraße gerufen. Dort wurde gegen 16.15 Uhr eine Schlägerei gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen begann der Vorfall in einem Linienbus. Dort soll es bereits einen verbalen Streit zwischen einem 11-jährigen Jungen aus Herten und anderen Kindern bzw. Jugendlichen gegeben haben. Am Busbahnhof soll die Gruppe den 11-Jährigen dann auch körperlich attackiert haben. Demnach wurde der Junge geschlagen und getreten. Der 11-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Informationen erlitt er leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern aktuell an, es gibt bereits erste Hinweise. Außerdem werden Videoaufzeichnungen ausgewertet. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Vorfall mitbekommen und/oder Angaben zu Tatverdächtigen machen können. Die Gruppe soll aus acht bis zehn Personen bestanden haben - im Alter von etwa 12 bis 14 Jahren. Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

