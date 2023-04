Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Brand in einem Schnellimbiss - Treppenraum eines Mehrfamilienhauses verraucht

Heiligenhaus (ots)

Am späten Donnerstagabend rückte die Feuerwehr Heiligenhaus in die Hauptstraße aus. Brandrauch drang aus einem Schnellimbiss. Der Rauch breitete sich in ein angrenzendes Mehrfamilienhaus aus und sorgte für eine erhebliche Gefahr der Bewohner. Von zwei Seiten gingen die Einsatzkräfte vor, löschten den Brand und lüfteten den Treppenraum. Der Rettungsdienst sichtete mehrere betroffene Personen.

Am Abend des 13.04.2023, um 22:44 Uhr, alarmierte die Kreisleitstelle die Feuerwehr Heiligenhaus in die Hauptstraße. Aus einem Schnellimbiss drang bereits Brandrauch, als die Feuerwehr eintraf. Dieser Rauch breitete sich auch auf der Rückseite aus und drang in ein Mehrfamilienhaus in der Ladestraße.

Von der Hauptstraße aus verschafften sich die Einsatzkräfte, mit Atemschutzgeräten ausgestattet, Zugang in den Imbiss und leiteten die Brandbekämpfung ein. Auf der Rückseite gingen die Einsatzkräfte, ebenfalls unter Atemschutz, in das Mehrfamilienhaus vor und schafften im obersten Stockwerk des Treppenraumes eine Abluftöffnung. Mit einem Hochleistungslüfter wurde der eindringende Rauch entfernt.

Die Brandbekämpfung zeigte schnell Wirkung. Nachdem die Einsatzkräfte "Feuer aus" meldeten, leiteten sie ebenfalls im Imbiss umfangreiche Lüftungsmaßnahmen ein. Zeitgleich kontrollierten die Kräfte auf der Rückseite alle Stockwerke des Mehrfamilienhauses und begleiteten mehrere Bewohner, zur Sichtung durch den Rettungsdienst, nach draußen. Insgesamt sichtete der Rettungsdienst vier betroffene Personen, alle Personen konnten glücklicherweise unverletzt am Einsatzort verbleiben.

Nach rund eineinhalb Stunden rückte die Feuerwehr wieder zu den Standorten ein.

