FW-Heiligenhaus: Einsatzstelle mit Bedrohungslage - Feuerwehr löscht Zimmerbrand

Heiligenhaus (ots)

Am frühen Freitagmorgen rückte die Feuerwehr Heiligenhaus zu einem gemeldeten Zimmerbrand aus. An der Einsatzstelle bestand eine Bedrohungslage, so dass ein direktes Vorgehen der Feuerwehreinsatzkräfte nicht möglich war. Die Feuerwehr Heiligenhaus leistete mit der Drehleiter Amtshilfe für die Polizei. Nach der Freigabe der Einsatzstelle durch die Polizei, gingen Einsatzkräfte der Feuerwehr in die Brandwohnung vor.

Die Kreisleitstelle alarmierte um 06:41 Uhr die Feuerwehr Heiligenhaus in den Schopshofer Weg. Dort sollte es in einer Wohnung brennen. Die Leitstelle informierte die Einsatzkräfte, dass es sich um eine Bedrohungslage handle und die Polizei vor Ort sei. Da eine akute Bedrohungslage bestand, konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr nicht in die betroffene Wohnung vorgehen, um eine Brandbekämpfung durchzuführen.

Die Polizei forderte die in Bereitstellung stehende Drehleiter der Feuerwehr Heiligenhaus zur Unterstützung an. Hier wird auf die Berichterstattung der Kreispolizeibehörde Mettmann verwiesen.

Nachdem die Polizei die Einsatzstelle für die Feuerwehr freigegeben hatte, leitete die Feuerwehr die Brandbekämpfung ein. Das Feuer löschten die Einsatzkräfte schnell, anschließend erfolgten umfangreichere Nachlöscharbeiten sowie das Lüften mit einem Hochdrucklüfter.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 40 Kräften im Einsatz. Einsatzkräfte der Feuerwehr Heiligenhaus stellten an der Feuerwache, in der Dr.-Julius-Held-Straße, parallel den Grundschutz der Stadt Heiligenhaus sicher.

