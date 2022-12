Polizei Köln

POL-K: 221207-1-K Polizist verhindert in seiner Freizeit Taschendiebstahl - Festnahme

Köln (ots)

Ein Polizist hat am Dienstagmittag (6. Dezember) in einem Café in der Kölner Innenstadt einen 40 Jahre alten mutmaßlichen Taschendieb gestellt. Der Iraker war dem Beamten aufgefallen, als er gegen 11.30 Uhr mit seinem Stuhl "Rücken an Rücken" an den Stuhl eines 86 Jahre alten Mannes rückte und seine Hand in die Jackentasche des Rentners steckte.

Auf die Situation angesprochen, versuchte der Verdächtige zu flüchten. Ohne Erfolg - noch in der Bäckerei überwältigte ihn der Polizist und übergab ihn wenig später einem Streifenteam.

Der mutmaßliche Dieb ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Zudem war er bereits zwecks Abschiebung zur Fahndung ausgeschrieben. Er soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell