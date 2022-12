Polizei Köln

POL-K: 221206-3-K Mutmaßlicher Fahrraddieb dank aufmerksamen Zeugen gestellt

Köln (ots)

Mit Hilfe eines aufmerksamen Zeugen (22) haben Polizisten am Montagnachmittag (5. Dezember) in Köln-Wahn einen 62 Jahre alten mutmaßlichen Fahrraddieb noch in Tatortnähe gestellt. Der 22-Jährige hatte den Verdächtigen gegen 13:15 Uhr am S-Bahnhof Porz-Wahn beobachtet, wie er versuchte mit einem Bolzenschneider das Schloss eines Damenrads zu knacken.

Einsatzkräfte trafen den 62-Jährigen noch in Tatortnähe an und stellten das Aufbruchswerkzeug sicher.

Derzeit prüfen die Ermittler des Kriminalkommissariats 56, ob er für weitere Taten in Frage kommt. (cw/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell