Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Massenschlägerei bei Prinzenproklamation

Sellerich (ots)

Am Sonntag, den 27.11.2022, kam es gegen 05:45 Uhr in der Ortslage Sellerich am Gemeindehaus im Rahmen der Prinzenproklamation aus bislang unbekannten Gründen zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Mehrere Personen wurden durch Schläge und Tritte verletzt. Die mindestens sieben alkoholisierten Beteiligten befanden sich in einer Personengruppe von ca. 30 Personen, sodass durch die Polizei aufgrund der unübersichtlichen Situation und des aggressiven Verhaltens einiger auftretender Personen gegen diese zunächst Pfefferspray eingesetzt wurde, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Nach Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Die durch Schläge und Tritte leicht verletzten Personen wurden vom DRK vor Ort medizinisch versorgt.

Im Einsatz waren die Polizei Prüm und das DRK

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell