Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Erneuter Diebstahl von Verkehrszeichen von einer Baustelle in Lemwerder +++ Zeugen gesucht +++

Delmenhorst (ots)

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 01. September 2022, bis Mittwoch, 28. September 2022, haben bislang unbekannte Täter insgesamt zehn Verkehrszeichen von einer Baustelle in der Deichstraße, nahe der Einmündung zur Ernst-Pieper-Straße in Lemwerder, entwendet.

Bei den Verkehrszeichen handelt es sich um fünf ,,Baustelle''-Verkehrsschilder (Verkehrszeichen 123), vier Zusatzzeichen ,,Radfahrer absteigen'', sowie zwei Schilderpfosten.

Die Schadenshöhe wurde auf etwa 400 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

Inwiefern die Tat mit dem Verkehrszeichendiebstahl, der am 26. September angezeigt wurde zusammenhängt, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

+++ Pressemeldung vom 27.09.2022 +++

Im Zeitraum von Montag, 19. September 2022, 15:00 Uhr, bis Montag, 26. September 2022, 06:30 Uhr, wurden zwei 'Baustellen'-Verkehrsschilder aus den jeweiligen Baustellenbereichen an der Hauptstraße und an der Tecklenburger Straße in Lemwerder entwendet. Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 935-0 in Verbindung zu setzen.

