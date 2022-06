Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Betrug über WhatsApp

Hochsauerlandkreis (ots)

Medebach

Der Geschädigte bekam am Montag eine Nachricht von einer unbekannten Telefonnummer über WhatsApp. In der Textnachricht gab sich der Verfasser als Sohn des Geschädigten aus. Er habe eine neue Telefonnummer und deswegen würde die Nachricht von einer unbekannten Telefonnummer kommen. Der vermeintliche Sohn pumpte seinen Vater um Geld für einen neuen Computer an. Das Geld sollte auf ein bestimmtes Konto überwiesen werden, was der Geschädigte auch tat. Am nächsten Tag flog der Schwindel auf, als sich der Vater bei dem richtigen Sohn über den Kauf des Computers informieren wollte. Die Polizei rät: Diese Betrugsmasche kommt leider immer wieder zum Erfolg. Sie können sich schützen, indem sie vorsichtig und skeptisch bei dem Erhalt von Nachrichten sind, deren Verfasser unbekannt ist. Vergewissern Sie sich bei der in der Nachricht angegebenen Person, oft wird ein naher Verwandter angegeben, ob die Nachricht wirklich von ihr stammt. Überweisen Sie auf keinen Fall Geld auf ein Ihnen unbekanntes Konto oder an einen unbekannten Empfänger!

