Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Von Probefahrt nicht zurückgekehrt

Zeugensuche

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Eine Frau beabsichtigte, einen E-Scooter zu verkaufen und inserierte diesen daher auf einer Internetplattform. Am Montagnachmittag (08. Mai) erschien ein bislang unbekannter Kaufinteressent an ihrer Wohnanschrift und bat darum, eine Probefahrt machen zu dürfen. Nachdem ihm der E-Scooter ausgehändigt wurde, fuhr er über die Straße Am Heidberg in Richtung Am Wachbaum und kehrte nicht mehr zurück. Der Mann war etwa 30 bis 35 Jahre alt und zirka 170 bis 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild, blonde Haare und war mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Pullover bekleidet. Er trug ein schwarzes Basecap und hatte an beiden Händen sowie am Hals Tätowierungen. Zur Klärung der Unterschlagung sucht die Polizei nun Zeugen, die etwas zur Identität des beschriebenen Mannes sagen können. Sie werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

