POL-FR: Lkr. Emmendingen - Nordweil: Drei Wohnungseinbrüche über das vergangene Wochenende

Lkr. Emmendingen - Nordweil: Über das vergangene Wochenende kam es zu insgesamt drei Einbrüchen in Nordweil. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 03. auf 04.09.2022, wurde in eine Wohnung in der Herrenbergstraße eingebrochen. Hier wurde ein ebenerdiges Fenster eingeschlagen und die Zweizimmerwohnung nach möglichem Diebesgut durchsucht. Eine Nacht später, in der Nacht von Sonntag auf Montag, kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Am Blomberg". Dort drangen die Täter über die offen stehende Garage ein und brachen eine Brandschutztür zum Wohnhaus auf. Auch hier wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht. Über mögliches Diebesgut kann bislang keine Angabe gemacht werden. An einem weiteren Wohnhaus in der Straße "Am Blomberg" kam es in der gleichen Nacht zu einem versuchten Einbruch, was jedoch vom Hauseigentümer bemerkt wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber verlief ergebnislos.

