Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Bad Marienberg (ots)

Am Samstag den 03.12.2022 ereignete sich gegen 11 Uhr vormittags auf dem Parkplatz des Edeka Marktes in Bad Marienberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Diese wurde auf dem Parkplatz von einem blauen Pkw angefahren und am Bein verletzt. Die Fahrerin dieses Pkw erkundigte sich kurz nach dem Befinden der Verletzten, setzte dann aber ihre Fahrt fort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Betroffene Fahrzeugführerin oder Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Hachenburg in Verbindung zu setzen. Telefon 02662-95580.

