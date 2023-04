Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (452) Passanten mutmaßlich durch Metallkügelchen leicht verletzt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Mittwoch (12.04.2023) erlitten zwei Passanten in der Breitscheidstraße unvermittelt Schmerzen am Arm beziehungsweise an der Hüfte. Ermittlungen ergaben, dass sie mutmaßlich von Metallkügelchen getroffen wurden. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 14:00 Uhr stand ein 66-jähriger Mann in der Breitscheidstraße zwischen der Pillenreuther Straße und der Bulmannstraße, als er unvermittelt einen Schmerz unter anderem im Bereich seiner Hüfte verspürte. Gegen 19:15 Uhr erging es einem 47-jährigen Mann an der gleichen Örtlichkeit ähnlich: Auch er spürte einen plötzlichen Schmerz am Oberarm. Beide erlitten nur leichte, oberflächliche Verletzungen.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd haben die Ermittlungen aufgenommen. In einem der Fälle konnte vor Ort ein Metallkügelchen aufgefunden werden. Der Ursprung des Kügelchens - insbesondere von wo es eventuell verschossen oder geschleudert wurde - ist noch unklar. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 9482 - 114 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell