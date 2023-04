Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (449) Bei Verkehrskontrolle zu Fuß geflüchtet - Festnahme nach Drogenfund

Adelsdorf (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in Adelsdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) in der Nacht von Mittwoch (12.04.2023) auf Donnerstag (13.04.2023) durch Beamte der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch ergriff der Beifahrer des kontrollierten Fahrzeugs die Flucht. Die Polizisten nahmen den Mann fest und fanden im Fahrzeug Betäubungsmittel auf.

Die Beamten hielten den Mercedes gegen 23:15 Uhr in der Aischer Straße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 43-jähriger Mann, der sich im Verlauf der Kontrolle zunehmend nervös verhielt. Als ihn die Polizisten baten, aus dem Fahrzeug zu steigen, ergriff der Mann kurzerhand zu Fuß die Flucht durch mehrere Einfahrten und Gärten. Entkommen konnte der 43-Jährige jedoch nicht: er stürzte in einen Kellerabgang, wo ihn die Einsatzkräfte schließlich festnehmen konnten.

Im Pkw fanden die Beamten eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel und damit den mutmaßlichen Grund für die Flucht des Mannes auf. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ein. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen 43-Jährigen.

Erstellt durch: Marc Siegl

