POL-AA: Rems-Murr-Kreis, Stand 28.05.2023, 12:00 Uhr

Auenwald-Lippoldsweiler: schwer verletzter Motorradfahrer

Am frühen Sonntagmorgen, 28.05.2023, gegen 01:03 Uhr stürzte ein 19-jähriger KTM-Kleinkraftrad-Fahrer zwischen dem Kreisverkehr Hauptstraße und der Einmündung Hohe Straße. Der Fahrer wurde schwer verletzt, es entstand ca. 8.000 Euro Sachschaden. Der Fahrer hatte keinen Führerschein und stand unter Alkoholeinfluss.

Sulzbach an der Murr: verletzter Motorradfahrer

Am Samstag, 27.05.2023, gegen 16:04 Uhr fuhr ein 24-jähriger Kawasaki-Fahrer die B 14 aus Berwinkel in Richtung Sulzbach an der Murr. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in die Leitplanke. Der Fahrer wurde leicht verletzt, an Motorrad und Leitplanke entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Weissach im Tal-Unterweissach: Zeugen gesucht nach Diebstahl

Am Samstag, 27.05.2023, gegen 17:41 Uhr wurde ein TV-Schrank mit diversen Utensilien im Wert von ca. 300 Euro neben ein Umzugsfahrzeug in der Straße "Kirchberg" abgestellt. Nur ca. 5 Minuten später war dieser verschwunden. Das Polizeirevier Backnang bittet Zeugen des Vorfalls um Meldung unter 07191 9090.

Fellbach: Unfall mit hohem Sachschaden

Am Samstag, 27.05.2023, gegen 19:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Carl-Zeiss-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 42-jährige BMW-Fahrerin verwechselte beim Ausparken den Gang und fuhr in die Glasfront eines dortigen Kinderlandes. Es entstand insgesamt ca. 15.000 Euro Sachschaden.

Fellbach: Brand in Container

Am Samstag, 27.05.2023, gegen 13:40 Uhr wurde der Brand eines Containers im Philosophenweg gemeldet. Der Container für Bauschutt war in unmittelbarer Nähe zu einem Vordach eines dortigen Wohngebäudes abgestellt. Durch Bewohner konnte der Brand bereits vor Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand kein Sachschaden. Die Polizei Fellbach ermittelt zur Brandursache und bittet Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben um Mitteilung unter 0711 57720.

Waiblingen-Hohenacker: Brand einer Scheune

Am Sonntag, 28.05.2023, gegen 02:10 Uhr stellten Bewohner den Brand einer Scheune in der Bergstraße fest. Durch die eintreffende Feuerwehr, die mit 11 Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand ca. 15.000 Euro Sachschaden.

Schorndorf: Brand einer Gartenhütte

Am Sonntag, 28.05.2023, gegen 07:28 Uhr brannte auf einem Wiesengrundstück in der Mühlgasse eine Gartenhütte vollständig nieder. Die Feuerwehr Schorndorf kam mit 23 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Der Sachschaden belief sich auf ca. 500 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache führt das Polizeirevier Schorndorf.

