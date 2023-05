Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressebericht, Stand 29.05.2023, 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Murrhardt: In Wohnhaus eingebrochen

Am Sonntagnachmittag, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Gartenstraße in Murrhardt ein und entwendeten eine höhere Summe Bargeld. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang (Tel. 07191/909-0) zu melden.

Spiegelberg: Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Am Sonntagabend, gegen 18:24 Uhr, befuhr ein 54-jähriger VW T-Cross Fahrer die Landesstraße 1117 von Nassach Richtung Kurzach. In einer Rechtskurve kollidierte er frontal mit einem 37-jährigen Mercedes B-Klasse Fahrer. Beide Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Bei dem Unfallverursacher stellten die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Daher musste dieser eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen und mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro.

Schorndorf: Hochwertige Pedelecs gestohlen

Am Sonntagvormittag, gegen 11:00 Uhr, gelangten Unbekannte in der Goethestraße in Schorndorf in eine verschlossene Tiefgarage und verschafften sich dort Zugang zum verschlossenen Fahrradraum. Dort entwendeten sie zwei hochwertige Pedelecs sowie einen Akku. Die Höhe des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Waiblingen: Brand von Pizzaofen

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:46 Uhr, wollte ein 54-jähriger Mann in der Neustädter Straße in Waiblingen den Pizzaofen am Anbau seines Gartenhauses befeuern. Da dieser bereits längere Zeit nicht mehr benutzt wurde, hatte sich im Kaminrohr Laub und Geäst gesammelt. Dieses geriet beim Anfeuern in Brand und die Flammen griffen auf das Dach des angrenzenden Gartenhauses über. Dieses brannte bis auf die Grundmauern nieder. Durch die Feuerwehren Waiblingen, Neustadt und Bittenfeld, welche mit insgesamt 60 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen vor Ort waren, konnte der Brand gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Der 54-jährige Mann muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung rechnen.

Althütte/Kallenberg: Verletzte nach fehlerhaftem Überholvorgang

Am Montagmittag, gegen 12:13 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Alfa Romeo Fahrer die L 1120 vom Königsbronnhof in Richtung Kallenberg. Kurz vor Kallenberg überholte er einen Rollerfahrer und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden Toyota - Fahrer. Im Alfa befand sich zum Unfallzeitpunkt noch die 57-jährige Ehefrau. Im Toyota saß ebenfalls noch eine Mitfahrerin. Alle vier Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 12.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 1120 in diesem Bereich bis etwa 14 Uhr gesperrt.

