POL-HX: Unbekannte Steinewerfer treffen fahrendes Auto

Höxter-Albaxen (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 19.10.2022, 12.00 h und Freitag, 21.10.2022, 17.00 h wurde das Holztor einer Kapelle in Höxter-Albaxen aufgebrochen. Das Holztor sichert den Raum, in dem der dortige Tresor steht. Aus dem Tresor wurden die Spendengelder entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Höxter unter 05271-9620 zu melden. /Wo. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - ...

