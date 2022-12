Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall in Dahl - 58-jährige Autofahrerin leicht verletzt

Hagen-Dahl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagnachmittag (20.12.2022) in Dahl eine 58-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Die Breckerfelderin war, gegen 16.30 Uhr, mit ihrem Suzuki aus Richtung der Hagener Innenstadt kommend auf der Dahler Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Dacia eines 62-jährigen Mannes. Nach der Kollision kam die 58-Jährige mit ihrem PKW an dem Zaun eines angrenzenden Firmengeländes zum Stehen. Sie verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Weder der Suzuki noch der Dacia waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell