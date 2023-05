POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pressebericht, Stand 29.05.2023, 13:00 Uhr

Aalen (ots) - Murrhardt: In Wohnhaus eingebrochen Am Sonntagnachmittag, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Gartenstraße in Murrhardt ein und entwendeten eine höhere Summe Bargeld. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim ...

