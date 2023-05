POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vermisstensuche mit Hubschrauber

Aalen (ots) - Crailsheim: Mobiler "Blitzer"-Anhänger in Brand gesetzt Am frühen Montagmorgen, gegen 01:50 Uhr, gossen Unbekannte Diesel über den mobilen "Blitzer"-Anhänger der Stadt Crailsheim, welcher zu diesem Zeitpunkt an der Kreuzung Pamiersring / Bertha-Dinkel-Weg in Crailsheim aufgestellt war. Durch die Feuerwehr Crailsheim, welche mit 12 Einsatzkräften und ...

mehr