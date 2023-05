Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgebrochen - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgebrochen

Am frühen Morgen des Pfingstmontages gegen 5 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe im Wilhelm-Heller-Ring einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten aus diesem Tabakwaren und Bargeld im Gesamtwert von über 1000 EUR. Der entstandene Sachschaden am Zigarettenautomat beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegengenommen.

Schwäbisch Hall: Radfahrerin nach Sturz verletzt

Eine 83 Jahre alte Pedelec-Fahrerin befuhr am Montag gegen 13 Uhr die Straße Mühlsteige und kam dabei alleinbeteiligt zu Fall. Hierbei zog sich die Seniorin leichte Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrrad wurde beim Sturz leicht beschädigt.

Blaufelden: Motorradfahrer gestürzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 23-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11:40 Uhr auf der Kreisstraße 2531 zwischen Raboldshausen und Neuhof. Der Biker befuhr die Kreisstraße in Richtung Neuhof und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Yamaha. Anschließend überschlug er sich neben der Fahrbahn. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, sein Motorrad wurde abgeschleppt. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Untermünkheim: Radfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Ein 59 Jahre alter Fahrradfahrer befuhr am Pfingstmontag gegen 17:40 Uhr die Hohenloher Straße und missachtete an der Einmündung zur Weinbrennerstraße eine rote Ampel. Anschließend kollidierte er mit dem Ford eines 76-jährigen, der von der Weinbrennerstraße auf die Hohenloher Straße einfahren wollte. Der Radfahrer, der ohne Schutzhelm unterwegs war, erlitt beim Unfall schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell