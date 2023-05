POL-VDKO: PKW Vollbrand, Insassen unverletzt

Koblenz (ots) - 57jähriger unter Alkohol-und Drogeneinwirkung: Am 26.05.23 befuhr ein 57jähriger alkoholisierter und unter Betäubungsmittel beeinflusster Fahrzeugführer aus Düsseldorf die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Gegen 09:30 Uhr prallte er ohne Fremdeinwirkung in die Mittelschutzplanke, wurde von dieser abgewiesen und blieb auf dem Seitenstreifen Stehen. ...

