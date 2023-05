POL-VDKO: Ausgedehnte Toilettenpause - Einsatz Polizei und Feuerwehr

Neustadt/Wied (ots) - Am Mittwoch, 10.05.23, befuhr ein 21-jähriger mit seinem Seat Alhambra gegen 16.30 Uhr die BAB 3, in Fahrtrichtung Köln, als er kurz vor der AS Neustadt/ Wied, bei Starkregen und Aquaplaning ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier prallte er in die rechtsseitige Betonschutzwand, bevor der PKW, entgegengesetzt zur Fahrtrichtung, zum Stehen kam. Der 21-jährige wurde, entgegen der ...

mehr