Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Mehrere Unfälle im Rückstau

bei Aquaplaning und Starkregen wieder einmal zu schnell unterwegs; eine Person verletzt

Girod / Montabaur / Krunkel (ots)

Bedingt durch den schweren Verkehrsunfall mit LKW-Beteiligung auf der BAB 3, Fahrtrichtung Köln, kurz nach der AS Montabaur, am 09.05.2023 kam es zu stockendem Verkehr und Staubildung. In diesem Rückstau ereigneten sich in der Zeit von ca. 09.30 Uhr bis 17.15 Uhr insgesamt 3 Verkehrsunfälle, bei denen es glücklicherweise nur bei Blechschäden blieb. Ursächlich war in allen Fällen der nicht eingehaltene Sicherheitsabstand zum Vordermann. Bei den drei Unfällen, diese ereigneten sich auf der Richtungsfahrbahn Köln, zwischen dem Parkplatz Nentershausen und der AS Montabaur, entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro.

Darüber hinaus waren mal wieder drei Fahrzeugführer am 09. bzw. 10.05.2023 bei schlechten Straßen- und Witterungsverhältnissen viel zu schnell unterwegs. In der Zeit von 09.05.2023, 23.25 Uhr bis 10.05.2023, 01.48 Uhr ereigneten sich auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Köln, bei Starkregen und Aquaplaning, 3 Verkehrsunfälle, bei denen eine Person leicht verletzt wurde.

Der erste Unfall ereignete sich am 09.05.2033 gegen 23.25 Uhr, kurz vor der AS Dierdorf. Hierbei kam der 41-jährige Fahrer eines Mercedes ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich der PKW mehrfach, bevor er schließlich, quer zur Fahrbahn, auf dem Standstreifen zum Liegen kam. Durch den Unfall wurde der 41-jährige leicht verletzt und mittels RTW in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 25.000 Euro. Kurze Zeit später, gegen 23.40 Uhr, mussten die Beamten der Autobahnpolizei Montabaur erneut ausrücken. Eine 31-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der BAB 3, zwischen der AS Neuwied/Altenkirchen und dem Rastplatz Epgert, ebenfalls ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hier blieb es glücklicherweise nur bei einem Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 5000 Euro. Am 10.05.2021 verlor dann noch der 29-jährige Fahrzeugführer einer Mercedes E-Klasse, gegen 01.48 Uhr, kurz nach der AS Neuwied/Altenkirchen, bei Starkregen die Kontrolle über seinen PKW. Er kam ins Schleudern kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam danach auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

