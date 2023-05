Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Schwerer Verkehrsunfall auf die BAB 3 mit drei beteiligten Lkw

Montabaur, BAB 3, Fahrtrichtung Köln (ots)

Am Dienstag, 03:00 Uhr, kam es auf der BAB 3, im Bereich Montabaur, kurz vor dem Autobahndreieck Dernbach, in Fahrtrichtung Köln, zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Sattelzügen. Nach bisherigen Ermittlungen blieb ein Sattelzug wegen eines möglichen technischen Defektes auf dem rechten von drei Fahrstreifen liegen. Der dahinter befindliche Führer eines Sattelzuges konnte rechtzeitig anhalten und wollte dem Pannen-Lkw Hilfe leisten. Der nachfolgen Lkw-Fahrer konnte nicht mehr anhalten und prallte sehr heftig auf den in der Mitte stehenden Lkw auf und schob diesen noch auf den Pannen-Lkw. Der Unfallverursacher wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde durch Feuerwehrkräfte geborgen und mittels Rettungshubschrauber in eine Uni-Klinik verbracht. Insgesamt waren 47 Feuerwehrkräfte aus Montabaur, Siershahn, Dernbach und Mogendorf im Einsatz. Der Rückstau nach Vollsperrung betrug zeitweise über 5 Kilometer. Der linke Fahrstreifen wurde um 06:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Bis zur endgültigen Bergung der Lkw wird es in den nächsten Stunden noch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen, da ein Sattelzug Farbe geladen hatte, die auf die Fahrbahn ausgetreten ist.

