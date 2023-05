Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit leicht verletztem PKW Fahrer

A 48, Gem. Masburg (ots)

Am Montag, dem 08.05.2023, gg. 15.00 h befuhr ein 81jähriger Mann aus Saarbrücken mit seinem PKW die A48 aus Richtung Laubach kommend, in Fahrtrichtung Koblenz. Im Bereich von Autobahnkilometer 62 kam der PKW Fahrer, vermutlich durch eine kurzzeitige Unachtsamkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückenpfeiler. Der PKW Fahrer wurde durch den Unfall nur leicht verletzt und mit dem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Hinweise, die auf eine Einschränkung der Fahrtüchtigkeit des Fahrers hindeuten, wurden bei der Unfallaufnahme nicht festgestellt. Neben der Polizei waren auch Kräfte der Autobahnmeisterei Kaisersesch, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr im Einsatz. Vorsorglich wurde auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle entsandt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich bewegen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell