Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit umgestürztem Fahrzeug (in Erstmeldung war die falsche Richtungsfahrbahn benannt worden - hier die korrigierte Unfallstelle)

A 48, Gem. Ulmen (ots)

Am Freitag, dem 05.05.2023, gg. 11.55 h, befuhr der Fahrer eines PKW Audi, ein 18jähriger Mann aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich, die A 48, aus Richtung Koblenz kommend, in Fahrtrichtung Trier. Hinter der Anschlussstelle Laubach kam der junge Mann, aus bisher noch nicht geklärtem Grund nach rechts von der Fahrbahn ab. In diesem Bereich geriet er auf ein dort in die Erde eingelassene Schutzplanke, fuhr diese hoch, schleuderte danach einige Meter durch Luft und auf der Grünfläche neben der Fahrbahn. Danach rutschte der PKW zurück auf die Fahrbahn der A 48 und blieb dort auf der Seite liegen. Der Fahrer, der allein im PKW war, konnte sich selbst aus dem verunfallten PKW befreien. Neben dem Rettungsdienst, der Feuerwehr, der Autobahnmeisterei, dem Abschleppdienst der Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der schwer, nach derzetigem Erkenntnisstand jedoch nicht lebensgefährlich, verletzte Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen. Durch die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme war die A 48 etwa für eine Stunde gesperrt.

