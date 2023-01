Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Defekter Wäschetrockner löst Großeinsatz der Feuerwehr in Mechow (LK MSE) aus

Neustrelitz (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am 29.01.2023, gegen 15:00 Uhr zu einem Brand in einer zum Wohnhaus ausgebauten Scheune in 17258 Mechow (Feldberger Seenlandschaft). Ausgehend von einem defekten Wäschetrockner brach das Feuer im Erdgeschoss des Hauses aus und drang durch die Decke in den Wohnbereich. Die alarmierten Feuerwehren der umliegenden Gemeinden rückten mit 65 Kameraden und 15 Fahrzeugen an und löschten den Brand. Es wurden keine Personen verletzt, jedoch entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Während des Brandausbruchs waren die Bewohner nicht im Haus. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Da hier von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen wird, schließen sich keine weiteren polizeilichen Ermittlungen an.

